Presa in giro perché gay. Giovane costretta a cambiare scuola

Costretta a cambiare scuola per via del suo orientamento sessuale. Succede in un istituto superiore della provincia di Ferrara dove una sedicenne sarebbe da mesi bersaglio di cattiverie e insulti da parte di compagne e compagni di classe. Al punto che la madre della ragazza ha deciso di ritirarla da scuola. Tutto è cominciato all’inizio dell’anno scolastico con la scelta del nuovo indirizzo per il triennio. Sei o sette soggetti, secondo quanto raccontato dal genitore, l’avrebbero presa di mira. La giovane si sarebbe quindi sempre più isolata. E poi ci sono i dirigenti scolastici che, sempre secondo il genitore, in questi mesi non si sarebbero attivati per prendere provvedimenti. Qualche avvisaglia c’era stata già l’anno scorso durante una gita scolastica, dove alcuni alunni di un’altra classe l’avrebbero presa in giro. Una situazione diventata via via insostenibile fino alla decisione di farle cambiare scuola.

"Come Centro antidiscriminazione Lgbti+ di Ferrara facciamo parte del tavolo di contrasto al bullismo che agisce con percorsi formativi nelle scuole e incontriamo ogni anno centinaia di ragazzi dagli 11 ai 18 anni – commenta Manuela Macario della segreteria nazionale di Arcigay –. Purtroppo questo non è il primo e temiamo non sia nemmeno l’ultimo caso di bullismo omotransfobico in contesti scolastici. Ma gli strumenti per contrastarlo ci sono. Le scuole hanno il dovere di intervenire, di invitarci (come tante scuole fanno) a fare formazione nelle classi. E inoltre il nostro Cad ha sportelli dedicati che seguono da più di tre anni decine di minori".

