"Prescrizioni e medicazioni, ora c’è una risposta veloce"

Carlotta Serenelli, direttore facente funzione dell’unità operativa complessa di cure primarie, è la responsabile di tutti i Cau della nostra provincia. Dalle lesioni ai dolori agli arti, dalle punture degli insetti alla febbre, dalla lombalgia ai lievi traumi, ai così frequenti in questi mesi, sintomi influenzali. Senza dimenticare prescrizioni e medicazioni. Nei Cau vengono curati cittadini con problemi urgenti, ma meno gravi. Da quando entrano a quando escono non più di 90 minuti.

Il servizio, insomma, funziona. Ma ogni giorno è un’avventura e alla fine del turno, è sempre tempo dei bilanci. Per esempio, il medico Luigi Colasanto e l’infermiera Priscilla Tatullo fanno sapere che in una notte visitano anche 16 pazienti. Ad ogni fine turno i due sanitari sono soddisfatti, magari un po’ stanchi. Ma non più di tanto, è il loro lavoro, il lavoro che vogliono fare indossando il camice. E non fa niente se le visite notturne aumentano, se i numeri da una settimana subiscono un’impennata. In questo modo ‘liberano’ i colleghi del Pronto soccorso, spesso alle prese con file di persone che chiedono cure, che chiedono magari solo di essere aiutati. Insomma, il Cau rappresenta una svola per la sanità. Un luogo intermedio dove possono rivolgersi i casi meno gravi. È la risposta ai problemi dei cittadini che, per piccoli inconvenienti alla salute, devono aspettare ore prima di essere visitati in un normale pronto soccorso. E, d’altro canto, i sanitari possono concentrarsi sui casi più gravi, grazie ai pazienti, che per problemi lievi, hanno capito che è meglio rivolgersi al Cau. Come funziona il servizio? Accedendo al centro di assistenza urgenza, i cittadini vengono accolti da un infermiere che procede con l’intervista di inquadramento del bisogno, a cui seguirà la visita medica ed eventuali ulteriori approfondimenti diagnostici come l’elettrocardiogramma, la radiografia e alcuni esami di laboratorio.