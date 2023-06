Prescuola e pedibus, si apre la procedura per affidare i servizi

Scadrà venerdì 21 luglio alle 12 la procedura aperta per l’affidamento dei servizi di prescuola e pedibus nelle scuole d’infanzia e primarie statali del Comune di Ferrara per gli anni scolastici 20232024, 20242025 e 20252026. Il criterio di aggiudicazione sarà quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa. L’apertura delle offerte è fissata in prima seduta per martedì 25 luglio alle 15. La procedura verrà svolta tramite il sistema informatico per le procedure telematiche di acquisto del Comune di Ferrara volta tramite il sistema informatico alla pagina: https:appalti.comune.fe.itPortaleAppaltiithomepage.wp, dove è reperibile tutta la documentazione.