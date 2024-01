Prese di mira le casette di Natale. Rubati i prodotti per la beneficenza: "Sparite pure le caramelle dei bimbi"

Alla mattina, nella piazza del municipio, Fausto Bertocelli è stato il primo ad accorgersi che la casetta di Natale dell’Aism, associazione italiana sclerosi multipla, era stata visitata dai ladri. È stato un brutto risveglio, in occasione del giorno di San Silvestro, per i volontari del presidente di Aism Francesco Gattus, che si è precipitato sul posto dopo essere stato avvisato della razzia. Un colpo messo a segno da ladri senza cuore e senza ritegno che hanno messo in ginocchio l’associazione. "Sono spariti vini, ceste, salami e addirittura lecca-lecca da dare ai bimbi per un valore di 3mila euro", sottolinea Gattus. E ancora: "Dovevamo rivendere i prodotti per raccogliere fondi, ma quest’anno, a causa dei ladri, copriremo soltanto le spese. Un gesto spregevole che ci ha lasciato attoniti. Hanno rubato pure i dolcetti che diamo ai piccoli". I malviventi hanno forzato e rotto i vetri delle casette per introdursi all’interno di quattro strutture, ma a subire una razzia è stata soltanto l’Aism, una realtà che a Ferrara conta 150 iscritti. Gattus ha sporto denuncia ai carabinieri: "Hanno effettuato un sopralluogo per rendersi conto del tipo di furto. I ladri dovevano essere più di uno, perché per spostare tutti i nostri prodotti devono avere lavorato parecchio. Non hanno forzato lucchetti o serrature, ma si sono introdotti dalle finestre in vetro". Si spera che le telecamere delle videosorveglianza possano aiutare i carabinieri della compagnia di Ferrara a fare luce. "Sì, devono essere stati riprese dagli occhi elettronici della piazza, che sono puntato proprio nella direzione delle casette", continua Gattus. I prodotti rubati erano tutti etichettati Aism e, quindi, i ladri hanno derubato consapevolmente un’associazione di volontariato. "Anche fuori dalla casetta c’è il banner con Aism a caratteri cubitali – prosegue il presidente dei volontari –. Con che coraggio privano una realtà come la nostra di prodotti utilizzati per la raccolta di fondi". E poi l’amara considerazione di Gattus: "Spero che sia un furto dettato dalla fame, perché soltanto in questo potrebbe, in parte, essere giustificato. Le strutture razziate sono state messe a disposizione dalla Contrada di San Paolo, anch’essa danneggiata. I ladri hanno forzato quattro casette, in due sono entrati – come spiega l’ex consigliere comunale Fausto Bertoncelli, che ha segnalato il fatto – Un furto odioso che, fra l’altro, ha scatenato lo sdegno dei ferraresi sul web.