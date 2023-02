Presentata la ’Running’

Il comune di Tresignana si appresta a vivere un week-end di sport. Il 12 marzo prossimo, infatti, tornerà l’appuntamento con la Formignana-Tresigallo Running, competizione podistica giunta alla decima edizione. A presentare l’evento, ieri, erano presenti il sindaco di Tresignana Laura Perelli affiancata dall’assessore allo Sport Fabrizio Pinca, il presidente dell’Asd Faro Formignana Emanuele Pirani assieme a Marco Cantelli, Nicola Perelli e al presidente della Pro Loco Formignana Marco Pedarzini. "La Formignana-Tresigallo Running ha un forte valore simbolico – ha ricordato il sindaco Perelli – in quanto la sua prima edizione aveva segnato la ripartenza dell’attività dell’Asd Faro Formignana ed è stata idealmente precursore della fusione tra i Comuni di Tresigallo e Formignana".

Come spiegato dal presidente dell’Asd Faro Formignana Pirani, la manifestazione sarà culmine di un fine settimana dedicato allo sport: il giorno precedente, infatti, è in programma al mattino il cicloraduno per biciclette da strada gestito in collaborazione con Uisp, mentre nel pomeriggio si terrà la seconda edizione della ‘Strada e capezzagne’ (con ritrovo alle 12.30 dinanzi al Teatro di Formignana) dedicato agli appassionati di mountain bike con due percorsi: uno turistico adatto a tutti, l’altro più lungo e impegnativo per ciclisti preparati. Poi, nella mattinata del 12 marzo scatterà la ‘Formignana-Tresigallo Running – 8° Memorial Carmine Galli e 2° Memorial Mary Bolognesi’, con le partenze delle categorie mini, esordienti e ragazzi dalle 9.15, e della competitiva e non competitiva dalle 9.45.