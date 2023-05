Presentato il ’Ricettario del mercato contadino’

La Strada dei vini e dei sapori e l’Istituto alberghiero ’Orio Vergani’ fanno rete e danno vita a un interessante quanto utile prodotto interamente made in Ferrara. Stiamo parlando di un ricettario che parla ferrarese ed è destinato ad occupare lo scaffale più in vista delle nostre cucine o delle sale da pranzo. Di questa iniziativa (anzi, del progetto che l’ha originata) si è parlato ieri mattina nel corso della conferenza stampa promossa dai due enti e dall’amministrazione comunale, presente l’assessore Angela Travagli, che ne ha gestito la regia.

Massimiliano Urbinati, in doppia veste (presidente della "Strada" e preside della scuola), si è ovviamente detto molto soddisfatto di presentare la piccola quanto agile e ben fatta pubblicazione che ha visto protagonisti i futuri chef del ’Vergani’ che hanno messo nero su bianco le numerose ricette del nostro territorio indicando gli ingredienti per ciascuna e naturalmente il procedimento per realizzarle. Ecco allora descritti, fra gli altri, i crostoli piuttosto che la brazadela, i pinzini fritti e il pane, il risotto alla zucca o con gli asparagi (di Mesola eh) e i cappellacci, il pinzone e la vellutata di zucca o piuttosto le verdure pastellate. Non solo: utile e fonte di curiosità è anche la tabella finale con l’elenco dei prodotti ortofrutticoli della nostra provincia e la loro stagionalità, mese per mese. Già, i ragazzi: hanno raccolto e scritto le ricette e le hanno anche presentate per la degustazione, in questi mesi, nel corso delle prime e terze domeniche in piazza Municipio. La prossima domenica sarà l’ultima animazione (importante esempio di sinergia studio-lavoro) prima della vacanza scolastica. Questo ricettario è stato ideato e creato dall’Associazione Strada dei vini e dei sapori, il progetto generale e i testi sono di Silvia Bozzato e il progetto grafico e le illustrazioni di Luca Deserti. Sarà distribuito ai visitatori del mercato contadino che si svolge il giovedì all’Acquedotto e il venerdì nella piazzetta di Porta Paola (piazza Travaglio) oltre che in piazza Municipio la prima e la terza domenica del mese. Urbinati ha poi sottolineato come il progetto rappresenti una sorta di "comunione intergenerazionale" e faccia coniugare tradizione e attualità; un tema, questo, sviluppato anche dall’assessore Travagli che ha posto in luce la concretezza dell’operazione e l’ottimo risultato che "sa di famiglia". Il ricettario ha un risvolto, naturalmente, anche in chiave turistica e soprattutto di valorizzazione del prodotto tipico ferrarese, secondo una visione legata alla sostenibilità e ai grandi obiettivi dell’Agenda 2030 dell’Onu.

Alberto Lazzarini