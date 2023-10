presentazione

Oggi alle 17.30 alla libreria Liberamente, in viale Alberti a Ravenna, Stefano Bonazzi (foto) presenterà il suo ultimo romanzo: "Titanio", pubblicato da Alessandro Polidoro editore. Per l’occasione l’autore dialogherà con Vania Rivalta. Titanio racconta di un uomo si sveglia paralizzato nel letto di una stanza che non riconosce: ha il corpo pieno di ustioni.