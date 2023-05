Presentazione del libro di Stefanko

"Le fotografie di Frank erano crude. Il suo talento è quello di spogliarti della tua celebrità, del tuo artificio e arrivare a te. Le sue foto erano ricche di semplicità e poesia di strada. Erano incantevoli e vere, ma non erano perfette. Frank cercava la tua vera essenza e naturalmente ha intuito i conflitti con i quali stavo venendo a patti". Così lo stesso Bruce Springsteen racconta la maestria di Frank Stefanko, autore del libro culto ’Bruce Springsteen – Further up the road’. Realizzato in tiratura limitata di sole 1978 copie, curato da Guido Harari e pubblicato da Wall Of Sound Editions, con oltre 400 fotografie del rocker è il volume tra i più esaustivi ad oggi sulla collaborazione quarantennale di Stefanko con il Boss. E proprio Stefanko - autore delle copertine di ’Darkness on the Edge of Town’, ’The River’, ’Chapter and Verse’ e dell’autobiografia di Springsteen ’Born To Run’

- è il protagonista dell’appuntamento in programma oggi alle 18 al Ridotto del Teatro Comunale, nell’ambito delle iniziative organizzate in vista del concerto di Springsteen. All’incontro parteciperanno anche l’assessore alla cultura Marco Gulinelli e Claudio Trotta, produttore artistico, promoter italiano di Bruce Springsteen e fondatore Barley Arts Music, insieme a un altro ospite d’eccezione: Guido Harari, fotografo e giornalista musicale, le cui opere saranno protagoniste, quest’estate, della nuova mostra a Palazzo dei Diamanti. Nato nel New Jersey come Springsteen, Frank Stefanko fotografa da oltre cinquant’anni. Autodidatta da ragazzo, ispirato dai film noir e dai grandi maestri della fotografia come Edward Steichen, si è distinto nella fotografia sia alle superiori che al college.