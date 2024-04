Presentazione del progetto 'Appifarm' a Migliarino, rigenerazione urbana e sostenibilità al centro dell'incontro

Domani dalle 10, presso la sala conferenze dell’istituto scolastico di Migliarino, si terrà la presentazione del progetto ‘Appifarm - Ambiente, paesaggio, produzione, innovazione’.

Appifarm è un progetto di rigenerazione urbana mirato a trasformare l’ex complesso del centro operativo comunale di Migliarino in una filiera produttiva innovativa, dotata di spazi informali di lavoro e relazione. L’intervento, fondato sulla visione strategica di Metropoli di Paesaggio, ha ottenuto ingenti contributi regionali e vanterà, all’interno dei propri, versatili spazi, una triangolazione tra imprese, nuove e start-up ed enti preposti alla formazione e alla ricerca. "APPIFarm – spiega il sindaco di Fiscaglia, Fabio Tosi - è un progetto innovativo, nel quale sta credendo molto anche la Regione Emilia-Romagna finanziando il progetto con 790mila euro di risorse a fondo perduto, a cui abbiamo aggiunto importanti risorse, a cui seguiranno ulteriori dedicate risorse da destinare a chi vorrà, in sinergia col territorio, sviluppare impresa a Fiscaglia e che guarda avanti per il futuro dei nostri giovani". L’incontro di sabato si pone l’obiettivo di affrontare il tema della sostenibilità.