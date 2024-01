Presenza nelle frazioni e videosorveglianza. Gli obiettivi del 2024

Diversi avanzamenti e la consegna della medaglia e del nastrino istituiti dalla Regione in segno di riconoscenza agli operatori di polizia locale che hanno prestato servizio durante l’emergenza pandemica hanno caratterizzato, ieri, la festa di San Sebastiano celebrata dal corpo della polizia locale ‘Terre e Fiumi’. Un’occasione anche per tracciare un bilancio dell’attività del 2023 svolta dai 22 agenti, tre ispettori commissari e dal comandante Gianni Gardellini sul territorio dei Comuni di Copparo, Riva del Po e Tresignana. Ecco alcuni dati. L’attività di polizia stradale e i controlli hanno fatto registrare 1.090 verbali contestati immediatamente, 553 divieti di sosta, 231 omesse revisioni, 126 mancato uso di cinture e utilizzo del telefono, 46 mancanze di assicurazione, 1.848 eccessi di velocità, 1.369 verbali d’ufficio, 58 contestazioni all’autotrasporto, 69 ritiro documenti, 51 tra veicoli rimossi/fermati e sequestrati, 130 violazioni del regolamento di polizia urbana. I verbali per eccesso di velocità sono stati 12.765 alla postazione di Tamara, 1.848 attraverso la postazione mobile. Sono stati 133 gli incidenti stradali rilevati con 27 feriti, 30 notizie di reato, 72 esecuzioni di atti di polizia giudiziaria. E molto altro ancora. "Abbiamo perfezionato l’attività di preparazione e formazione del personale – ha segnalato il comandante –. Inoltre sono stati completati importanti progetti rivolti ai giovani, come ‘Scuole sicure’ e l’educazione stradale. Ed è continuato l’impegno economico per la sostituzione di veicoli, impianti e attrezzature". Per questo grande impegno il sindaco di Copparo e assessore con delega alla polizia locale Fabrizio Pagnoni ha voluto ringraziare l’intero Corpo e consegnare una targa "in segno di apprezzamento e gratitudine per l’attività svolta con dedizione e professionalità a favore del territorio e della comunità". Il comandante Gardellini ha messo in luce anche gli obiettivi per il 2024: una maggiore dislocazione di personale nelle frazioni, il potenziamento dell’adozione e gestione della videosorveglianza, la prosecuzione dell’educazione stradale e al rispetto della legalità, una maggiore incisività nel coordinamento della Protezione civile, l’introduzione di servizi in fascia serale e l’attivazione di un nuovo applicativo per le segnalazioni.

Valerio Franzoni