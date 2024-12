Presepe artistico, il ritorno dopo 4 anni

CASUMARO

Dopo 4 anni di sosta ritorna il presepe artistico di Casumaro grazie a un gruppo di ragazzi che non hanno voluto che questa tradizione si perdesse. Sarà dunque aperto da Natale al 26 gennaio, nei giorni festivi dalle 10 alle 12 e dalle 14 alle 19.30 e nei giorni feriali dalle 10 alle 12 alle 15 alle 18, sempre nello spazio a fianco alla chiesa di Casumaro. Scolaresche e gruppi possono visitare il Presepio nei giorni feriali previo appuntamento telefonico ai numeri 3495288580 e 3388266154. A dargli vita è stata Alessia Fabbri per il Comitato Presepio di Casumaro. "Con me ci sono Giovanni, Alessia, Mattia, Eleonora, Ermanno Amadelli, Ermanno Ferioli, Marino, Umberto, Loredano, Marco, Guido, Paola, Annalisa, Silvio, Fabio, Andrea, Stefano – dice - siamo una decina di persone di ogni età con tanta passione, e soprattutto con tanta voglia di portare avanti una tradizione che dura da quarant’anni. Ci siamo dovuti fermare quattro anni che sono sembrati un’eternità, ci siamo consultati per bene se effettivamente saremmo stati in grado di farcela senza alcuni dei pilastri che hanno portato avanti nel tempo quest’avventura. Abbiamo deciso che Casumaro doveva ritrovare il suo presepio, dovevamo festeggiare come si deve i suoi quarant’anni. Quindi, pronti via". E snocciola qualche chicca. "Quello che rende unico il presepio di Casumaro è che ogni anno è sempre diverso e i movimenti meccanici sono stati creati da materiali di recupero quarant’anni fa – stuzzica - quest’anno ci siamo trovati con una struttura di quasi 70 metri quadri da allestire, si possono ammirare oltre alle 100 figure ferme, i mestieri meccanizzati, il fiume di acqua vera che scorre per arrivare al laghetto di pesci rossi".