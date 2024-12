Presepe meccanico, a Serravalle la tradizione continua con Carlo Gori

Anche quest’anno a Serravalle, località del comune di Riva del Po, è tornato il presepe meccanico allestito da Pro Loco Serravalle Insieme accompagnata dal presepista Carlo Gori, che con dedizione e passione riportano in scena questo capolavoro dal Natale del 2005. Non si tratta solo di una rappresentazione della Natività, ma di un racconto animato in cui personaggi e scene prendono vita tra luci, suoni e movimenti, che riportano alla memoria mestieri e storie di altri tempi.

L’iniziativa ebbe inizio, quando un piccolo gruppo di volontari decise di creare un presepe meccanico per arricchire il Natale della comunità. Con il supporto di don Giorgio, allora parroco, il primo presepe meccanico trovò spazio in un angolo all’ingresso della chiesa; negli anni il presepe venne spostato all’interno del vecchio asilo parrocchiale dove è tuttora allestito.

Nel tempo, i visitatori sono aumentati, e la rappresentazione della Natività a Serravalle nel 2022 è stata inserita nel censimento dei presepi in Italia indetto dal Ministero della Cultura. Il presepe è diventato un appuntamento imperdibile per questo paesino del Basso Ferrarese e visitato da persone da tutto il Nord Italia.

Dietro le quinte c’è il lavoro instancabile di Carlo Gori che, per tutto l’anno, è impegnato nel migliorare e modificare le varie scene. In questi giorni il presepio è stato inserito anche nel censimento del patrimonio immateriale avviato da Unione nazionale Pro Loco d’Italia (Unpli) promosso in collaborazione con Anci e con il supporto tecnico-scientifico dell’Istituto Centrale per il Patrimonio Immateriale Icpi nell’ambito delle attività di salvaguardia e valorizzazione del Ministero della Cultura.