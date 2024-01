Presepe meccanico e asilo nido. La visita del presidente Bonaccini

RIVA DEL PO

Il presidente della Regione Stefano Bonaccini e l’assessore regionale al Bilancio Paolo Calvano, martedì, hanno visitato il territorio di Riva del Po con tappe a Serravalle per ammirare il presepe meccanico, alla ditta ‘La Perfetta’, azienda leader nella produzione di bocce sportive, e, a sorpresa, anche al nido d’Infanzia ‘Pollicino Verde’ a Berra, recentemente ristrutturato ed inaugurato lunedì scorso. Una visita gradita dalle educatrici e dai genitori presenti, con i quali il presidente Bonaccini, assieme al sindaco Andrea Zamboni e ai componenti della Giunta, si è intrattenuto a parlare. L’amministrazione comunale ricorda come la Regione presti grande attenzione ad istruzione, welfare e sanità. Infatti, dal 2019 la Regione ha finanziato la misura ‘Al Nido con la Regione’ cui il Comune di Riva del Po ha aderito: ciò ha permesso alle famiglie con Isee inferiore o pari a 26mila euro di vedere ridotta o azzerata la retta mensile. "Il Comune ha fra i punti centrali della propria azione governativa la scuola, i servizi educativi e tutto ciò che ne è correlato, in un’ottica di aiuto alle famiglie del territorio e ai bisogni dei cittadini, soprattutto quelli più giovani - affermano il sindaco Zamboni e l’assessora alla Scuola, Silvia Brandalesi -. In questi anni si sono avviate e consolidate molte azioni, investendo moltissimo su istruzione e servizi educativi".