"Presepi davanti alle abitazioni. Il nostro concorso unico in questo"

Fra le 30 rappresentazioni proposte in altrettanti giardini a Mezzogoro, nell’ambito della rassegna "Crea il tuo presepe", svoltasi durante le festività nella frazione di Codigoro, è stato Simone Nonnato a primeggiare col suo presepe. Dietro di lui Cristina Marinucci, seguita da Melinda Beccari, premiati al termine della messa di domenica dall’assessore Stefano Adami assieme al parroco Don Raymond Ekanga Mwilikwa, due giurate Anna e Rita Bottoni mentre era assente il presidente della giuria tecnica Maurizio Occhi. Il vincitore si è aggiudicato il premio, a tutti e tre buoni spesa a scalare negli esercizi di Mezzogoro, col suo presepe quasi sospeso, proponendo la natività con poche statue, tanto sfondo e luci, bianche, intervallato da sfumature di azzurro. La seconda, per la quale si è impegnata per diversi mesi nella realizzazione, si è ispirata alla natura ed alla vita che essa esprime. Infine la terza classificata, ha prodotto una natività di quasi due metri realizzata su cotone, a punto e croce, preparata in oltre un mese di lavoro, inserita nello sfondo della grotta davanti alla quale sono state poste tante statuine del presepe.

"Il vero obiettivo era quello di creare aggregazione fra i miei concittadini – afferma l’assessore Adami – e consolidare questa proposta, giunta alla terza edizione, per trasformare Mezzogoro sempre più nel paese dei presepi. Tra l’altro – prosegue – credo sia l’unico in tutta la provincia, dove le rappresentazioni sono allestite davanti alle abitazioni. Abbiamo dato un attestato a tutti e trenta i partecipanti, perché dando lustro al proprio paese tutti hanno vinto. Salutiamo con gioia anche l’ingresso in questo suggestivo mondo della creazione dei presepi di 4 giovanissimi, che hanno mostrato anche le loro opere, frutto del proprio ingegno e lavoro". "Il nostro obiettivo è quello di essere sempre più comunità e con la nostre iniziative – conclude Stefano Adami – attrarre turisti e visitatori che apprezzino l’ingegno e la creatività dei miei paesani".

c. c.