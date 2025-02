"Presi i giocatori che volevamo, risaliamo la china"

Il ds Alex Casella ha fatto il bilancio del mercato invernale biancazzurro: "Doveroso salutare e ringraziare Andrea (Dossena), di cui nutro stima e rispetto. Ha sempre avuto la tenacia e la voglia di venire fuori da questa situazione di classifica. Baldini avrà 13 partite per sollevarci da questa situazione: predilige il 4-3-3, ma viene da esperienze con sistemi diversi. Sta valutando diverse soluzioni, anche con le due punte o la difesa a tre, la rosa adesso ce lo permette: potrà contare anche su elementi come Radrezza che erano nell’orbita di altri club. Dovranno conoscersi vicendevolmente squadra e allenatore, ma chi è rimasto ha la possibilità di lasciare un segno positivo e può essere determinante". Quindi un bilancio sulla sessione appena conclusa: "Abbiamo modificato una rosa che necessitava di aggiustamenti – spiega –. In estate dovevamo alleggerire la squadra per poi prendere giocatori funzionali, ora dovevamo rimodularla. Siamo riusciti a completare tutte le operazioni che ci eravamo prefissati, coprendo i ruoli scoperti e garantendo alternative. La proprietà è anch’essa insoddisfatta della situazione attuale, consapevole che l’attuale stagione sportiva non sta andando bene. Dobbiamo avere sempre un equilibrio sportivo e aziendale trovando calciatori che abbiano motivazioni importanti. A giugno potremo scegliere i giocatori che preferiamo, senza dover essere vincolati alle uscite".

j.c.