Presi i vandali dei lampioni. Dovranno risarcire i danni

La collaborazione tra polizia locale e cittadini ha permesso di trovare i responsabili di un danneggiamento all’illuminazione pubblica. L’Ufficio Infortunistica Stradale della Polizia Locale di Cento negli ultimi giorni ha trovato i vandali autori di due danneggiamenti di lampioni della pubblica illuminazione, provocati da manovre di conducenti di veicoli che dopo aver causato il danno si erano allontanati.

L’attività di ricostruzione dei fatti si è concretizzata grazie alla collaborazione di singoli cittadini che per senso civico hanno immediatamente segnalato il fatto al Comando della Polizia Locale. Il nuovo sistema di video-monitoraggio dei veicoli in transito nel territorio centese ha poi permesso di ricostruire e confermare le segnalazioni ricevute relative al passaggio dei veicoli che avevano provocato i danni. I responsabili dei danneggiamenti hanno ricevuto una sanzione ai sensi del codice della strada per mancata comunicazione dei dati assicurativi ai fini risarcitori.

La Polizia Locale sottolinea l’importanza della collaborazione con i cittadini, frutto dell’intensa attività svolta nell’ambito delle iniziative di vicinato e prossimità. L’Assessore alla Sicurezza, Mario Pedaci, evidenzia, inoltre, come tutto ciò sia espressione dell’impulso dato dall’Amministrazione Accorsi allo sviluppo del moderno modello di Polizia di Comunità che sta dimostrando di rinsaldare il rapporto di collaborazione e fiducia con la cittadinanza. Le segnalazioni dei residenti diventano fondamentale per avere più occhi sul territorio e fermare sul nascere i fenomeni di microcriminalità.