Presi topi d’appartamento Trenta colpi in pochi mesi

di Mario Tosatti

Usavano una macchina sportiva per spostarsi da un obiettivo a l’altro. Per mesi e mesi avevano seminato il terrore a cavallo tra due Regioni, svaligiando abitazioni tra Ferrara e il Polesine. Nei loro colpi rubavano denaro, oro e orologi preziosi per poi svanire nel nulla. La banda, composta da tre uomini di origine albanese, è stata sgominata dai carabinieri di Rovigo che hanno eseguito tre misure cautelari in carcere emesse dal gip su richiesta della procura. I tre arrestati sono accusati a vario titolo di rapina e furto in abitazione in concorso.

L’indagine – nel corso della quale è emerso che la banda si spostava a bordo di una potente autovettura sportiva – si è sviluppata a partire da novembre e ha portato all’individuazione dei presunti autori dei reati. I tre, rintracciati dopo un’accurata attività di indagine, sono considerati responsabili di due rapine e trentuno furti avvenuti in orario serale e notturno in abitazioni sparse tra Ferrara, Rovigo e la provincia di Venezia. Nel dettaglio si tratta di un 43enne domiciliato nel Milanese (attualmente in carcere a Brescia per fatti analoghi), di un 41enne domiciliato in provincia di Modena, e di un 34enne domiciliato in provincia di Pavia. Gli ultimi due sono stati rintracciati nelle loro rispettive abitazioni. Le perquisizioni – eseguite con il supporto delle compagnie carabinieri di Carpi, Pavia e Corsico – hanno passato al setaccio le abitazioni degli arrestati e un garage in provincia di Milano utilizzato come deposito per le autovetture impiegate nei raid. I controlli hanno inoltre consentito di rinvenire e poi sequestrare diciannovemila euro in contanti.

A questo si sommano anche diversi orologi di valore e svariati gioielli e oggetti d’oro. Oltre alla refurtiva, i carabinieri hanno rinvenuto gli strumenti utilizzati dai tre stranieri per le loro azioni. I militari hanno scovato le ricetrasmittenti che utilizzavano per comunicare tra loro, flessibili, vari arnesi da scasso e alcune targhe ritenute rubate o contraffatte. Queste ultime di volta in volta venivano montate sulle autovetture utilizzate per i furti commessi nelle abitazioni.