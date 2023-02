"Presidente del comitato? Scelto dai cittadini"

Caro Carlino

Non bastano le continue sconfitte elettorali per constatare il fine vita del Pd. A volte sono sufficienti le lettere scritte ai giornali. Il metodo è sempre lo stesso: denigrazione, ipocrisia, mancanza di rispetto. Ultima in ordine di tempo è quella scritta da a. z. sul Carlino di venerdì 172. Leggo: "... Zaramella pomposamente autonominatosi presidente del comitato 2013". Autonominatomi presidente del ‘Comitato 2013’? Non so se quella frase gliel’abbia suggerita qualcuno che non è ancora riuscito a digerire i ‘magoncini’ elettorali, fatto sta che a nominarmi è stato un gruppo di residenti del grattacielo. Prosegue a. z.: "... è arcinota la fobia patologica per il Pd e per tutto ciò che non è riconducibile alla Lega". Se veramente avesse voluto riportare il mio pensiero sul Pd avrebbe dovuto scrivere più correttamente: "è arcinota la fobia patologica per tutte le “porcate” fatte dal Pd a Ferrara". Al Gad non ci siamo dimenticati dei danni causati al quartiere per colpa delle sue scellerate politiche ‘buoniste’ e penso che nemmeno nelle frazioni i cittadini si siano dimenticati dell’invasione di extracomunitari che il Pd aveva iniziato a fare. Sia noi che loro ci siamo salvati col voto del 2019. Per quanto riguarda l’amministrazione a guida leghista solo soggetti col paraocchi, per fortuna sempre meno, non si sono accorti di come è migliorata la città...

Roberto Zaramella