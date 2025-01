Presidi a rischio stress: "Tra Pnrr e mille scadenze, la burocrazia genera ansia". Coppola: "Serve lo psicologo"

Si chiama ’Punto di vista’, alla regia Promeco, Comune e Ausl. Il progetto prevede la presenza nelle scuole di uno psicologo, per dare una mano, magari anche solo ascoltare, dare consigli agli alunni, genitori e docenti alle prese con i giovani che cambiano. È finalizzato a promuovere il benessere della comunità scolastica e degli studenti. Benessere che chiedono a gran voce anche alcuni dirigenti scolastici, sotto la pressione di una burocrazia sempre più soffocante; scadenze che procurano stress; obblighi legati ai progetti con i fondi del Pnrr che fanno perdere il sonno e costringono chi è al timone della scuola a saltare ferie, a trascorrere notti in bianco. Cambiano i tempi, un ’Punto di vista’.

Come quello di Gianluca Coppola, 44 anni, dirigente scolastico del comprensivo di Mesola-Goro e di Porto Garibaldi, oltre 1500 alunni. Prima scherza. "Lo psicologo servirebbe anche a noi". Poi si fa serio: "E la mia non è una battuta". Racconta le sue giornate, a fare la spola da Goro a Porto Garibaldi, da Mesola a San Giuseppe di Comacchio, i plessi sparsi nell’infinito Delta. Lui che, quando aveva 38 anni era il preside più giovane della regione, uno dei più giovani d’Italia. "Adesso sembra che di anni ne ho 60".

La cronaca di una giornata da preside. "Arriva una denuncia di qualche genitore alla scuola? Non ne esci più. Pratiche, documentazione, telefonate ai carabinieri, incontri. Adesso basta dare un po’ di soldi ad un avvocato e arriva la querela. E questo per fare solo un esempio", spiega Coppola. Che elenca: "Alcuni genitori entrano nell’ufficio, non hanno alcun rispetto, hanno un atteggiamento che io chiamo prevaricazione. Prima non era così". Lui, testimone diretto di com’è cambiata la scuola. Nell’arco di dieci anni, dal 2009 al 2019, si misura la sua carriera. Da insegnante di sostegno a dirigente scolastico, tra l’altro proprio a Porto Garibaldi dove ricopre la reggenza. Non solo i genitori. C’è anche un incubo che si chiama burocrazia. Un altro esempio, i fondi del Pnrr per i progetti didattici. "Tu prepari il piano, coinvolgi aziende, esperti. E fin qui tutto bene. Arriva la prima fetta del finanziamento, ancora tutto bene. Poi cominciano i dolori. La seconda fetta arriva puntualmente in ritardo e tu passi le giornate a rispondere al telefono alle aziende che chiedono giustamente i loro soldi. Non solo, se sfori qualche scadenza hai anche una resposabilità economica".

Di scadenze ne sa qualcosa Emilia Dimitri, preside del Bachlet. "Non ne parliamo – esclama –. Ho trascorso il giorno di Natale e la notte, fino all’una, a compilare moduli per progetti nei quali erano coinvolti diversi enti. Ci hanno spostato le scadenze, sono state comunicate all’ultimo minuto. Ditemi se questo non causa stress, ansia. Il mio ufficio lo chiamo il Grande Fratello, alunni che entrano e si mettono a piangere. E tu fai il tuo lavoro, devi ascoltarli. Ormai siamo diventati noi lo psicologo. Io, devo essere sincera, sono abituata a risolvere le cose da sola, con le mie forze. Ma certo il progetto ’Punto di vista’ per alcuni può essere un sostegno". Rossella Paola Ietto è al vertice del comprensivo Bassani di Argenta. "Né insegnanti né alunni hanno avanzato richieste in questo senso nella mia scuola. Ma è certo uno strumento in più". Marianna Fornasiero è dirigente scolastica dell’Einaudi. "Un confronto con una persona che ha competenze ben precise è importante. Credo sia un progetto utile per il mondo della scuola, per tutto il personale. Per i nostri ragazzi, per i docenti e anche per noi. E’ anche un modo per confrontarsi con una persona distaccata rispetto al problema che stai vivendo, proprio per questo in grado di dare consigli, di rincuorare".