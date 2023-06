Presidio di protesta a Copparo per lo spostamento dell'automedica

È confermato Il presidio di protesta per lo spostamento dell’automedica, promosso dal sindaco di Copparo Fabrizio Pagnoni. L’appuntamento è per oggi alle 11, davanti alla postazione della Copparo 102. Le spiegazioni dell’Azienda Usl durante la Commissione consiliare Sanità di mercoledì, secondo il primo cittadino, non sono state convincenti: "Non siamo riusciti ad avere una risposta esaustiva in merito a una domanda importante e precisa che poniamo – spiega -. Ovvero: i numeri e i parametri di riferimento sui quali l’Ausl basa il proprio modello di riorganizzazione dell’emergenza urgenza si possono applicare anche alle Aree Interne? Queste ultime sono caratterizzate da evidenti e gravi problemi e dalla necessità di dover contare su servizi sanitari più ‘robusti’ in considerazione del forte invecchiamento della popolazione e di una assoluta scarsità e inadeguatezza di vie di collegamento con l’hub provinciale di riferimento". Ieri, invece, si è riunito l’ufficio di presidenza della Conferenza Territoriale Sociale e Sanitaria, durante il quale Pagnoni ha ribadito la contrarietà allo spostamento dell’automedica, mettendo in rilievo anche una questione di metodo: "Ho appreso del trasferimento dell’automedica da una slide illustrativa durante una Ctss che aveva all’ordine del giorno il bilancio dell’Ausl: una modalità certo piuttosto irrispettosa. Dopo siamo stati informati di queste scelte, che dunque non sono mai state condivise".