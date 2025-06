Presidio per i cani di Santa Bianca: "Confronto positivo con il sindaco"

"Siamo qui per sensibilizzare le istituzioni a porre fine alla tragica situazione dei cani detenuti a Santa Bianca. Cerchiamo risposte e maggiori tutele per i 26 cani che ad oggi sono ancora rinchiusi". Prima del blitz del novembre scorso, i cani che la donna deteneva a Santa Bianca e in via Suore a Casumaro, in condizioni che sono al vaglio degli enti e delle forze dell’ordine, erano 50. Sopralluoghi, interventi, denunce, ordinanze del sindaco che hanno messo limiti e freni ad adozioni che la donna non potrà più fare e imposto provvedimenti perentori. C’erano diverse associazioni ieri mattina a manifestare davanti al Municipio di Bondeno. Una manifestazione civile, pacifica. Alla fine ne è emerso un percorso, che su fronti diversi e nei ruoli specifici, ha un obiettivo comune. Quello di "tentare di dare a questi cani una sistemazione che non sia il canale. L’obiettivo è farli adottare dalle famiglie". La vicenda è complessa e parte da lontano. Ha visto volontari "non avere paura" a segnalare quello che avevano colto e documentato e ad impegnarsi nelle adozioni. "Siamo stati contenti del lungo confronto con le autorità – dice Pamela Maiocco –. Il comandante Ansaloni e il sindaco hanno risposto alle nostre domande, esaudito alcune questioni e ascoltato alcuni nostri consigli". Poi un appunto: "Oltre ad aver contribuito alle adozioni – sottolinea – come associazioni abbiamo preso in carico vari cani. Siamo soddisfatte delle garanzie che il sindaco e Ansaloni ci hanno dato e confidiamo nel loro loperato. Entro fine mese altri sei cani, se non li farà adottare, andranno via da li".

Claudia Fortini