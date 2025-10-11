Presidio per la pace davanti alla cattedrale: "E domani tutti alla marcia di Assisi"

Presidio della rete per la pace oggi, alle 17, in piazza cattedrale. "Mentre sono in corso le trattative indirette tra Israele ed Hamas sui 20 punti del piano Trump – sostengono gli organizzatori –, anche la Freedom Flottilla è stata abbordata, i medici, gli infermieri e i giornalisti che erano a bordo sequestrati e trasferiti nelle carceri israeliane. Anche in questo caso si tratta di un atto illegale, compiuto in acque internazionale, in esecuzione di un blocco navale che non trova alcuna giustificazione nelle norme del diritto internazionale. In Cisgiordania e a Gerusalemme Est non cessano le violenze di coloni ed esercito israeliano. E’ indispensabile che continui la mobilitazione che ha portato al successo degli scioperi generali del 22 settembre e del 3 ottobre e un milione di persone a manifestare pacificamente a Roma sabato 4. Stop al genocidio, fine dell’occupazione e dell’apartheid, riconoscimento dello Stato di Palestina e del diritto all’autodeterminazione del popolo palestinese sono gli obiettivi al centro dell’azione del movimento che sta crescendo in tutto il mondo e che non deve esaurirsi anche nel caso la proposta Trump porti all’auspicabile cessate il fuoco e alla liberazione degli ostaggi israeliani e palestinesi. Domani saremo alla Marcia per la Pace Perugia Assisi."