Presini sulla scuola secondo don Milani

Cosa è rimasto degli insegnamenti di Don Milani e dei suoi ragazzi nella scuola di oggi? Per rispondere a questa e ad altre domande, in occasione del centenario della nascita di Don Milani, Mauro Presini terrà una conferenza oggi alle 17 nella sala Agnelli della biblioteca comunale Ariostea (via Scienze 17 Ferrara). L’incontro, dal titolo ’Una scuola per sortirne tutti insieme’ è inserito nel ciclo ’I colori della conoscenza. I linguaggi e le arti’ a cura dell’Istituto Gramsci e dell’Istituto di Storia contemporanea di Ferrara e potrà essere seguito anche in diretta video sul canale youtube Archibiblio web.