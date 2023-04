Preso con sei chili eroina Nessuna spiegazione al gip Ma un generico: "Roba mia"

FERRARA

Davanti al giudice ha spiegato di essere residente in provincia di Alessandria, a Valenza Po, ma domiciliato nell’appartamento di corso Porta Po, dove la polizia giovedì ha scoperto i 6 chili e mezzo di eroina. Ma il ventiseienne pachistano ha deciso di non rispondere alla domande del giudice, salvo, come dichiarazioni spontanee limitarsi a proferire un generico "E’ roba mia". Un pò troppa, però, per essere considerata ’dose’ personale. Così il gip Danilo Russo, al termine dell’udienza, ha convalidato l’arresto e disposto la custodia cautelare in carcere. Il giovane pachistano, per ricostruire la vicenda che ha portato al suo arresto, è stato fermato alla stazione ferroviaria di Bologna, dagli uomini della squadra mobile felsinea. Era controllato da un po’ di tempo il ventiseienne, perché già in passato era finito nei guai, sempre per droga. Una volta fermato, allo straniero sono stati trovati cinquantamila euro in banconote di vario di taglio. Da qui la decisione di intervenire anche a Ferrara, nell’appartamento in cui ha il domicilio. Dove la polizia ha scovato l’ingente quantitativo di sostanza stupefacente, suddivisa in panetti, nascosta in varie zone della casa. Oltre ad altro denaro, quasi settemila euro, che portano i soldi nella disponibilità del giovane a 57mila euro. Davvero troppi per chi ha dichiarato di aver lavorato, solo per qualche mese, in agricoltura.

Il viaggio. Lo straniero è stato fermato alla stazione di Bologna al momento che è sceso da un treno regionale proveniente dalla tratta Bologna-Portomaggiore. Agli agenti non ha fornito alcuna spiegazione del motivo per cui avesse con sé così tanto denaro contante. E ovviamente neanche perché nell’appartamento nella sua disponibilità ci fosse così tanta eroina. Dove era destinata quella sostanza stupefacente? Difficile al solo mercato ferrarese. L’arresto era stato disposto, su richiesta della polizia, dal sostituto procuratore di turno, Stefano Longhi. Mentre il ventieseienne è assistito dall’avvocato Pasquale Longobucco, che ieri in udienza è stato sostituito dalla collega Alessandra Palma. Le indagini proseguono per ricostruire dove si era approvvigionato di così tanta sostanza stupefacente e dove fosse realmente destinata.

Cristina Rufini