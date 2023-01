"Preso in un vortice Così è esploso"

"Una capacità di intendere e di voler grandemente scemata a causa della sua patologia: il delirio persecutorio". E’ il ritratto che di Stefano Franzolin ha fatto anche il perito del gip Giuseppina Meloni, la quale però poi ha definito l’imputato come capace di stare in giudizio. Conclusione contestata dal consulente della difesa Paolo Verri, il quale peraltro sottolinea la necessità di trasferire Franzolin dal carcere in una Rems "a causa del non eludibile rischio suicidario, e per una più puntuale presa in cura". Analizzando poi il momento del delitto, Verri descrive: "nel momento era completamente preso proprio da un vortice di emotività distruttiva e nello stesso tempo anche di sua difesa: è esploso come una bomba atomica".