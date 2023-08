Preso spacciatore: deve scontare un anno

Nonostante l’ordine di carcerazione per spaccio di stupefacenti nei suoi confronti, ha continuato a circolare liberamente finché la polizia di stato lo ha pizzicato in zona Gad. Quando il cittadino nigeriano ha visto gli agenti si è subito innervosito e così sono scattati i controlli. È emerso, quindi, nei suoi confronti un ordine di carcerazione della Procura della Repubblica di Padova – Ufficio Esecuzioni Penali. Il soggetto è stato, pertanto, tratto in arresto e, successivamente, condotto alla Casa Circondariale di Ferrara dove dovrà scontare la pena di un anno di reclusione, in quanto riconosciuto responsabile di reati in

materia di stupefacenti. I fatti si sono svolti nella giornata dell’altro ieri, nell’ambito dei servizi di controllo del territorio e di contrasto del crimine diffuso. La polizia di stato di Ferrara, sempre l’altro ieri, ha tratto in arresto un secondo pregiudicato. Gli uomini della Squadra Mobile hanno dato esecuzione ad un ordine di

carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica del Tribunale di Bologna nei confronti di un cittadino moldavo pregiudicato perché appartenente alla banda del buco responsabile di diversi furti in casa. Il malvivente aveva accettato di tornare in patria a seguito delle razzie e invece non ha mai abbandonato il nostro Paese. Già nel pomeriggio del 18 agosto, infatti, era stato arrestato in flagranza di reato dalle Volanti della Questura di Ferrara per aver violato il divieto di rientro in Italia prima della scadenza dei termini. Lo stesso, infatti, a seguito di controllo era risultato destinatario di un decreto di espulsione emesso dal magistrato di sorveglianza di Bologna quale misura alternativa alla detenzione, provvedimento al quale era stata data esecuzione nel 2020 con accompagnamento alla frontiera. Avendo, dunque, violato il divieto di rientro in Italia prima del termine decennale del 31 gennaio 2030, la competente autorità giudiziaria ha disposto la carcerazione del condannato.