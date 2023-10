Presto il via libera per togliere i sigilli al locale di via Bologna Il dissequestro del Big Town, dove è stato ucciso Davide Buzzi, potrebbe arrivare all'inizio della prossima settimana. Il PM Barbara Cavallo firmerà il via libera. Sono stati nominati un medico legale e un anatomo-patologo per analizzare i campioni repertati. Accusati Mauro e Giuseppe Di Gaetano, padre e figlio in prigione.