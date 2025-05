Prevenire ictus e diabete. Iniziativa con medici e volontari a supporto

"Ascolta il tuo cuore per salvare il tuo cervello". Torna anche quest’anno l’iniziativa, promossa da A.L.I.Ce Ferrara, che accende i riflettori sulla prevenzione dell’ictus cerebrale e del diabete attraverso controlli gratuiti e informazione, grazie alla collaborazione con neurologi e cardiologi dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Ferrara, di volontari di Voghiera Soccorso e ADFe - Associazione Diabete Ferrara. L’appuntamento è per oggi dalle 9.30 alle 18 in piazza Savonarola, dove i cittadini potranno sottoporsi gratuitamente alla valutazione di alcuni dei principali fattori di rischio cardiovascolare. Gli specialisti presenti potranno misurare la pressione e valutare eventuali disturbi del ritmo cardiaco, tra cui la fibrillazione atriale ed effettuare l’analisi della glicemia.