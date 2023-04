Prevenire il diabete, donata una macchina

Grazie al gesto di un medico e l’unione col comune, il territorio di Terre del Reno ora può contare sulla tanto attesa apparecchiatura per la misurazione della glicemia, donata ieri al Centro Ancescao di Mirabello. "L’ausl non ha potuto far fronte all’impegno e l’assessore Maria Francesca Mastrandrea, con un gesto di generosità si è sostituita, fornendo questo apparecchio utile per la prevenzione di certe patologie – ha aperto il sindaco Roberto Lodi - le volontarie e l’Ancescao fanno un grosso servizio al territorio ed era assurdo non fornire questa ulteriore analisi, vista l’importanza della prevenzione". Moderna macchina dal valore di diverse centinaia di euro che l’assessore ha voluto acquistare come privato cittadino donandolo all’associazione e che può monitorare colesterolo, trigliceridi e glicemia, completo e di ultima generazione. "L’idea nasceva da un progetto che avevamo definito dopo il covid, parlando di prevenzione con l’Ancescao, per monitorare i casi dei diabetici e dislipidemie – prosegue Manstrandrea - progetto che ha avuto il plauso dal reparto di diabetologia perchè non c’è da nessun altra parte e che vedeva il monitoraggio dei diabetici ma anche delle condizioni che predispongono al diabete come peso, famigliarità e abitudini di vita indirizzando anche il paziente. Mancava però l’ultimo tassello, cioè questa apparecchio che doveva arrivare dall’ausl. Oggi sono contenta di poterla donare all’Ancescao per portare avanti il progetto di cui sono ferma sostenitrice, insieme ai medici di medicina generale individuando anche le persone che devono essere particolarmente seguite. L’amministrazione si farà carico di fornire le strisce per il monitoraggio del colesterolo". In progetto c’è l’acquisto di un secondo apparecchio che starà a sant’Agostino e usato da infermiere. "Avevo molte richieste da parte dei cittadini di Mirabello per il controllo del colesterolo – sottolinea Giuseppe Balboni di Ancescao – Siamo partiti un anno fa con i controlli della glicemia e mancava solo quello del colesterolo per il quale ora ci attiveremo subito, e che, collaborando coi medici di base, vedrà certamente alzarsi il numero di coloro che beneficeranno di questo esame".

Laura Guerra