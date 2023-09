"Prevenire le malattie?. C’è la carta del rischio"

Elaborare la carta del rischio e prevenire gravi malattie cardiovascolari. È questo l’obiettivo dell’iniziativa rivolta ai cittadini ‘Tieni in forma il tuo cuore’ promossa dall’Azienda Usl di Ferrara, che farà tappa oggi all’ospedale del Delta di Lagosanto. Dalle 14.30 alle 16.30, nell’androne della struttura sanitaria verrà allestito un ‘percorso di prevenzione’ – ad accesso libero e gratuito fino a esaurimento dei posti disponibili – a cura dell’Unità Operativa di Cardiologia Provinciale diretta dal professor Biagio Sassone, direttore Dipartimento ad attività integrata Cardiotoracovascolare, e dell’Unità Operativa di Riabilitazione Cardiologica, diretta dal dottor Giovanni Pasanisi.

I cittadini interessati potranno sottoporsi allo screening per la valutazione del rischio cardiovascolare: attraverso la misurazione della pressione arteriosa e il controllo del colesterolo, incrociando i dati anagrafici con i fattori di rischio e i valori delle analisi, sarà possibile elaborare la carta del rischio, ovvero stimare la probabilità di avere nei prossimi anni una grave malattia cardiovascolare e di modificare, in ottica preventiva, lo stile di vita. "La consulenza con l’equipe cardiologica sarà affiancata da momenti di counseling sulla promozione di sani stili di vita – spiega dall’Azienda Usl di Ferrara - : con la presenza delle dietiste per i suggerimenti sulla corretta alimentazione, degli assistenti sanitari specializzati per le indicazioni contro il fumo e dei laureati in Scienze Motorie per i consigli sul tipo di attività fisica da svolgere nei confronti dei partecipanti con una vita più sedentaria, che possono interfacciarsi anche con i fisioterapisti di comunità, una nuova figura sanitaria attivata sul territorio e dedicata alla prevenzione in ambito motorio all’interno della comunità". Scopo dell’iniziativa e fare prevenzione.

Valerio Franzoni