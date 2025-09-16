Prevenzione dei reati davanti ai plessi e incontri contro il bullismo

Anche quest’anno l’anno scolastico ha avuto inizio e migliaia di studenti della provincia di Ferrara sono tornati sui banchi di scuola. Gli studenti delle scuole primarie, oltre agli insegnanti e ai collaboratori scolastici, fuori dagli istituti hanno incontrato anche i carabinieri che hanno augurato a tutti i piccoli studenti un "buon inizio delle lezioni". Anche per quest’anno l’Arma sarà presente nelle scuole, non solo all’ingresso e all’uscite dalle lezioni per garantire la necessaria cornice di sicurezza e prevenire la consumazione dei reati, ma soprattutto con i consueti incontri sulla legalità che verranno organizzati presso gli istituti di ogni ordine e grado in base al “protocollo dintesa per la prevenzione del bullismo e della devianza giovanile” siglato da Prefettura, Istituti Scolastici e Forze di Polizia. Anche in questo giorno speciale, l’Arma estense ha voluto manifestale la propria vicinanza alla popolazione, rinnovando ancora una volta i reciproci sentimenti di affetto e stima che li legano. Il ruolo dell’Arma diventa fondamentale non solo per assicurare la sicurezza ma anche per prevenire fenomeni come il bullismo, che dalle aule spesso si sposta sui sociale. Le insidie della rete ormai sono note a tutti. L’azione anche educativa dei militari diventa fondamentale in un panorama sociale profondamente cambiato e complesso.