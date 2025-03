Prevenzione dei tumori femminili

Prevenire, si sa, è meglio che curare. Per dare concretezza al sempre attuale proverbio, la Società Operaia di Mutuo Soccorso in collaborazione con il Comune di Bondeno, con il Lions Club Bondeno ETS e con l’Ausl Ferrara ha organizzato per la mattina di oggi un incontro pubblico dal titolo “Gli screening ti possono salvare la vita”.

A partire alle 9.30 presso la Sala 2000, infatti, si parlerà in particolare della prevenzione dei principali tumori femminili. "Un’ottima iniziativa che a pieno titolo si inserisce nel lungo quadro di eventi e manifestazioni che in questi anni abbiamo dedicato alla promozione della salute – è il commento del sindaco, Simone Saletti –. Ringrazio il presidente della Società Operaia, Paolo Saltari, tutte le organizzazioni coinvolte e i competenti relatori che saranno presenti".

Dopo i saluti istituzionali del sindaco Saletti, della presidente del Lions Club, Anna Campi, e della Direttrice del Distretto Ovest, Caterina Palmonari, si parlerà di Pap Test con la dott.ssa Palmonari.