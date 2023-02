Prevenzione dei tumori Incontro con Coldiretti

Nel giorno degli innamorati Coldiretti propone una riflessione che riguardi il voler bene non solo al proprio partner ma anche e soprattutto a sé stessi. Negli spazi del mercato coperto di Campagna Amica di Montebello 43 è stato organizzato un incontro aperto al pubblico (oggi alle 10.30) sul tema della prevenzione, in particolare del tumore al seno. L’iniziativa è stata presentata nella sede dell’organizzazione agricola in un incontro al quale hanno preso parte il direttore di Coldiretti, Alessandro Visotti, la responsabile provinciale di Coldiretti Donne Impresa, Monia Dalla Libera, la vice presidente di Andos Ferrara, Cristina Zeni, il presidente di Lilt, Edgardo Canducci e l’assessore alle Politiche sociali Cristina Coletti.

Alessandro Visotti nel salutare e ringraziare i presenti ha sottolineato le attività e le progettualità che tutti i movimenti di Coldiretti realizzano, i giovani, i senior e le donne, contribuendo a dare corpo all’impegno dell’organizzazione nei confronti non solo dei propri associati e delle questioni produttive ma anche dal punto di vista sociale e delle relazioni con i cittadini, sui temi del cibo e della nutrizione che riguardano tutte le persone. "In quest’ottica il mercato di Campagna Amica – aggiunge Monia Dalla Libera – è quel luogo di prossimità nel quale si realizzano anche eventi e iniziative che vanno a impreziosire un luogo particolare come la ex chiesa di San Matteo e il mercato che vi si svolge". Per Cristina Zeni la condivisione del progetto rientra in un percorso che Andos affronta da sempre e che si lega alla ‘rinascita’ della donna dopo operazioni invasive ed importanti.