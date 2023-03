Prevenzione delle truffe agli anziani, ecco l’incontro con i carabinieri

’Prevenire le truffe - incontro per la cittadinanza’. È il titolo dell’iniziativa che si terrà giovedì alle 15 al centro sociale ’Le Contrade’ con i carabinieri del Comando di Portomaggiore che interverranno con consigli pratici e puntuali sulla prevenzione contro i raggiri ai danni degli anziani e dei soggetti più fragili. Il truffatore, infatti, per entrare nelle case o avvicinare la vittima in strada può presentarsi in diversi modi. Spesso è una persona distinta, elegante e particolarmente gentile. Dice di essere un funzionario delle Poste, di un ente di beneficenza, dell’INPS, un avvocato e talvolta un appartenente alle forze dell’ordine. I truffatori possono anche fingersi addetti delle società di erogazione di servizi come luce, acqua, gas, etc.: nei casi più recenti, hanno simulato fughe di gas, perdite o contaminazioni di acqua per accedere alle abitazioni e farsi consegnare (o rubare) denaro o gioielli. "Il cancello, il portone e la porta di casa non si aprono agli sconosciuti – viene spiegato nel vademecum dei carabinieri –. Controllate dallo spioncino e ricorrete alla catenella, se è proprio necessario aprire. Funzionari del Comune o delle Poste, incaricati dell’Inps o dell’Inail, tecnici del gas o della luce non si presentano a casa senza preavviso. Non compete a loro la riscossione di bollette. La visita è sempre preceduta e garantita da una comunicazione in cui ne risulta il motivo".