Prevenzione diabete. In tanti allo screening

Tanti i cittadini che nelle quattro ore di attività di venerdì si sono sottoposti alle misurazioni glicemiche nell’ambito dell’iniziativa ‘Screening gratuito del Diabete’, voluta dal Lions Club Ferrara Estense e patrocinata dall’assessorato alle Politiche sociali. Il test è stato effettuato anche dall’assessore alle politiche sociali Cristina Coletti. "Con questa importante partecipazione – afferma l’assessore Coletti – i cittadini di Ferrara hanno dimostrato di essere consapevoli che la prevenzione è la prima arma di difesa a tutela della propria salute. L’amministrazione sta investendo molto sul concetto di prevenzione, al fianco delle associazioni che ogni giorno dimostrano attenzione non scontata in campo sociosanitario. È bene ricordare che iniziative come queste rappresentano un’ottima opportunità per tenere controllata la propria salute, ma anche e soprattutto a spingere la popolazione a sottoporsi con frequenza a screening medici. Ringrazio i Lions Club e tutti i cittadini che hanno colto l’occasione".

Il dato complessivo dei cittadini che si sono presentati al gazebo dei Lions, allestito in corso Martiri della Libertà con due postazioni in cui effettuare la misurazione della glicemia attraverso la puntura del dito, sono stati 257, con 104 maschi e 153 femmine. Solamente in dodici casi si è superato il valore dei 120, soglia oltre la quale è opportuno approfondire le analisi per scoprire la propria predisposizione al diabete. L’evento ha visto la partecipazione del Lions Club della quinta zona del Distretto 108 Tb, più nello specifico:Lions Club Host, Lions Club Bondeno, Lions Club Santa Maria Maddalena Alto Polesine, Lions Club Ferrara Ducale, Lions Club Ferrara Diamanti, con il supporto di Avis Ferrara.

re. fe.