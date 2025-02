Prevenzione e cuore, al telefono il prof Guardigli

Oggi, dalle 14 alle 16, il prof Gabriele Guardigli interviene su ’La prevenzione Cardio Vascolare’. L’incontro per ð 800 05 22 33, a disposizione dei cittadini, che potranno chiamare - dalle 14 alle 16. A questo numero i cittadini potranno porre domande sui problemi legati alle malattie del cuore, alle quali risponderanno i cardiologi dell’ospedale di Cona. Le malattie cardiovascolari rappresentano ancora oggi la prima causa di morte in Italia e nei paesi occidentali. Pertanto è fondamentale ridurre il rischio cardiovascolare e avere la consapevolezza che la maggior parte degli eventi è evitabile grazie alla prevenzione. La conoscenza dei fattori di rischio legati ai comportamenti non corretti come il fumo, l’alcool, la sedentarietà, l’errata alimentazione e alcune condizioni cliniche come l’ipertensione, l’ipercolesterolemia e il diabete rappresenta la pietra miliare della prevenzione. "La prevenzione cardiovascolare – sottolinea Guardigli – è fondamentale e da sempre i cardiologi ferraresi prestano la massima attenzione a queste tematiche".