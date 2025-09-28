Prevenzione e lotta al bullismo. Iniziative a scuola con gli agenti

"L’obiettivo è fare di tutti gli ambienti aggregativi un luogo sicuro, in cui fare crescere i nostri giovani in quella che deve essere una “palestra di vita”, prevenendo forme di prevaricazione". Non ha dubbi il sindaco Simone Saletti, a proposito delle azioni che il Comune ha messo in campo nell’ultimo periodo, quale forma di prevenzione del “bullismo” e del “cyberbullismo”. Perché, purtroppo, la prevaricazione tra i giovani si è estesa anche online, soprattutto sui social, dove spesso avviene all’oscuro del mondo adulto. Una parola o un’immagine diffusa in rete, come noto, può segnare per sempre la vita di un giovane. Per fare il punto delle varie iniziative svolte, nei giorni scorsi il Comune di Bondeno ha comunicato alla Prefettura un report con le azioni di contrasto intraprese. "Era un adempimento obbligatorio per legge – dice Saletti – ma è servito anche per fare un bilancio delle attività intraprese con i nostri partner istituzionali, allo scopo di riorientare le azioni necessarie". La prevenzione che si svolgerà contrastando comportamenti scorretti all’interno degli scuolabus (che possono comportare, se reiterati, anche la sospensione del servizio stesso per i responsabili) è soltanto l’ultima azione della lista. "Da diverso tempo abbiamo organizzato un tavolo di lavoro chiamato “Bull-Off”, che si avvale periodicamente di vari soggetti che collaborano con l’amministrazione – prosegue il sindaco – come gli istituti scolastici del territorio, Spazio 29, la cooperativa sociale “Open Group”, le parrocchie e la nostra Polizia locale dell’Alto Ferrarese. Attraverso specifiche attività vengono coinvolti gli studenti, con metodi innovativi. Per esempio, la produzione di podcast, per la socializzazione di informazioni tra coetanei, assieme a racconti di esperienze personali". I luoghi principali in cui si svolge l’attività di prevenzione restano quelli di aggregazione: educativi, sportivi, riservati al tempo libero, gli spazi pubblici e alro.