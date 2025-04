Prevenzione e salute protagoniste. Ecco i controlli per la glicemia

Prevenzione e salute protagoniste della mattinata di domenica prossima a Portomaggiore, in occasione del Lions Day 2025. Dalle 10 alle 12, in Piazza Umberto I, saranno effettuati controlli gratuiti della glicemia dedicati alla cittadinanza. L’iniziativa ‘La volontà di fare insieme’, come suggerisce il suo nome, nasce dalla collaborazione tra più realtà associative attive sul territorio nell’ambito del sociale e della salute. In particolare, è promossa dal Lions Club Portomaggiore - San Giorgio, dall’Avis di Portomaggiore e dalla Pubblica Assistenza Ferrarese, con il patrocinio del Comune. Eseguirà i test e si confronterà con i cittadini sul tema della salute e della sua tutela il dottor Gilberto Zanotti, accompagnato da un’équipe di infermieri. "L’evento si inserisce nel nostro programma di sensibilizzazione sull’importanza della prevenzione sanitaria – dichiara Rita Pecoraro, presidente Avis Portomaggiore – ed è il frutto della strenua convinzione che l’unione per una causa comune sia la chiave per diffondere il messaggio e raggiungere più persone possibile". Sono intervenuti Maria Greta Bruni (presidente Lions Club Portomaggiore - San Giorgio), dottor Gilberto Zanotti, Maurizio Matteoli (vice presidente Pubblica Assistenza Ferrarese), Rita Pecoraro (presidente Avis Portomaggiore), Enrico Mazzoli (consigliere Avis Portomaggiore).

Benedetta Ruiba