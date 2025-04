Prevenzione e stili di vita. Banchetti informativi con medici e volontari

Una giornata per parlare di salute e per promuovere la prevenzione e i corretti stili di vita. Oggi dalle 10 alle 18 nell’anello di piazza Ariostea "La salute scende in piazza", con tanti stand e banchetti per accogliere i cittadini di tutte le età e offrire informazioni e materiali a cura delle numerose realtà associative attive sul territorio in ogni ambito sanitario. Organizzatori della manifestazione sono i giovani volontari del Sism (Segretariato Italiano Studenti in Medicina) di Ferrara, in collaborazione con Avis. L’evento beneficia del patrocinio dell’Assessorato alle Politiche Sociosanitarie, delle Aziende Sanitarie Ferraresi e dell’Università degli Studi di Ferrara.