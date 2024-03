"Prevenzione in aula, tante le campagne. Bisogna andare avanti"

Il caso in una scuola ferrarese ha fatto riemergere l’allarme bullismo. La piaga sicuramente non è facile da trattare e per le persone, sono diverse le ricette per prevenire o curare questo problema. Ieri siamo stati fuori da alcuni istituti superiori cittadini, il Roiti e l’Ariosto, a sentire i pareri di studenti e professori su questa problematica.

Un’esperienza e un’opinione forte ce l’ha data Rocco Ferraresi, studente dell’Ariosto. "Nel mio liceo ho visto casi sospetti di bullismo. Quindi si tratta di un problema strettamente attuale con i fatti che avvengono ogni giorno. In passato ho avuto anche dei compagni di classe bullizzati. Per me – continua Ferraresi – è impossibile risolvere questa problematica, perché è troppo radicata nel nostro sistema". Sì, sicuramente è un tema molto presente nelle giovani generazioni, ma secondo altre voci, le soluzioni per risolvere il problema ci sono. Una possibile via, che almeno prova a contrastare il fenomeno del bullismo, è quella adottata dal liceo Roiti col protocollo anti bullismo.

"Ci sono stati vari incontri con la questura – spiega la professoressa Costantina Glave – e ci siamo organizzati per affrontare il problema in maniera vigorosa. Bisogna essere coordinati, stando attenti ai piccoli segnali, senza però creare drammi esagerati, tutto si risolve". Mentre aspettiamo che la campanella della succursale del Roiti, che indica il termine delle lezioni della giornata ’liberi’ i ragazzi, parliamo con Maurizio Gardenghi. Da professore di scienze motorie e da genitore ha sicuramente una visuale abbastanza completa sulla vita scolastica. "I professori devono stare attenti alle dinamiche della classe. Anche i genitori però devono fare la propria parte, ma sono i prof che ogni giorno vivono l’ambiente scolastico. Io – conclude Ganderghi – quando vedo che qualcosa non va, richiamo i miei alunni". Tornando alla prospettiva degli studenti, abbiamo raccolto altre opinioni, tra cui quella del figlio del professore Gardenghi, Luca. "A me fortunatamente non è mai capitato. È una cosa molto brutta, che non auguro a nessuno. Bisogna partire dalla famiglia dei ragazzi, attuando un buon metodo educativo".

Anche il suo amico Riccardo Orsatti è intervenuto: "A scuola, nella mia esperienza, non ho notato niente, ma se ci sono dei problemi bisogna parlarne con tutti, dai medici, agli psichiatri e non per ultima, con la propria famiglia". "Il problema c’è – afferma lo studente Massimiliano Montanari – e lo condanno fermamente".

Sulla stessa linea è anche Michele Carrieri. "Non ho notato dei casi – sottolinea – ma sono azioni non tollerabili nell’ambiente scolastico e anche fuori da esso". Insomma tutte le persone che abbiamo sentito prendono le distanze dagli atti di bullismo, ma il problema persiste, anche nella nostra città. E ciò vale a partire dall’età adolescenziale. L’attenzione resta massima.