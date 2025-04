Prevenzione oncologica e screening, incontro alla Sala 2000

Lo scorso sabato la Sala 2000 di Bondeno ha ospitato un importante incontro dedicato alla prevenzione oncologica e all’importanza degli screening. L’evento ha visto la partecipazione di esperti del settore sanitario e ha offerto alla cittadinanza un’occasione preziosa per informarsi su tematiche fondamentali per la salute. L’iniziativa è stata organizzata dal Lions Club Bondeno ETS in collaborazione con le aziende sanitarie ferraresi, con il patrocinio del Comune di Bondeno, e con il supporto della Società Operaia di Mutuo Soccorso. A dare il via alla giornata, moderata dal dott. Paolo Saltari, i saluti istituzionali della dott.ssa Anna Campi, presidente del Lions Club Bondeno ETS, del sindaco Simone Saletti e della dott.ssa Caterina Palmonari, direttrice del Distretto Sanitario Ovest.