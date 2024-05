Prevenzione oncologica, ora c’è lo sportello

Inaugurato ad Argenta un nuovo spazio importante per la comunità. E’ lo sportello dell’Istituto Oncologico Romagnolo - IOR, che si trova nella struttura della cooperativa La Pieve, in via Corconvallazione. E’ una struttura d’eccellenza a livello nazionale, si occupa di prevenzione, portando avanti specifici progetti di educazione nelle scuole, coinvolgendo e invitando tutta la comunità ad adottare stili di vita sani e consapevoli: sostieni insieme a noi la prevenzione che salva la vita. Ma anche di ricerca scientifica, la base per un futuro libero dal cancro. Sostiene medici e ricercatori e finanzia progetti di altissimo profilo al fine di ottenere nuove conoscenze e nuove cure contro il terribile male, il tumore. Non ultimo si occupa di psico-oncologia, servizio di trasporto, assistenza domiciliare e progetti di assistenza e cura per essere al fianco dei pazienti e delle loro famiglie. Il taglio del nastro inaugurale è stato affidato al consigliere regionale e capogruppo Pd nell’assemblea regionale Marcella Zappaterra, oltre che al sindaco di Argenta, Andrea Baldini e dirigenti dell’Istituto. "Grazie allo Ior e a chi lavora per chi ha bisogno – è il commento del primo cittadino argentano – ma grazie soprattutto ai volontari: grazie a loro chi affronta un percorso così complicato e doloroso come quello del cancro potrà ricevere assistenza, supporto, qualcuno in più vicino al cuore". La storia dello Ior sembra la trama di un film: comincia nell’aprile del 1979, quando un’intera pagina sull’edizione di Forlì del Resto del Carlino venne deicata a "un’iniziativa di straordinario interesse sociale". Quell’iniziativa era la fondazione dell’Istituto Oncologico Romagnolo, una cooperativa con 12 soci, nata per dotare il territorio della Romagna, all’epoca una terra di record tremendi in fatto di incidenza e mortalità, di un sistema di controllo del cancro, in accordo con i più elevati standard diagnostici, terapeutici, assistenziali e di ricerca esistenti nei Paesi più avanzati nella lotta contro i tumori. Lo IOR si presenta, esortando tutti ad un atteggiamento nuovo nei confronti del cancro. Per rendere possibile una lotta contro il cancro serve infatti un cambio di mentalità, serve un superamento "dell’atteggiamento pessimistico che ha fatto del tumore un tabù dell’età moderna, in quanto oggi alcune forme di tumore maligno possono essere curate e guarite".

Franco Vanini