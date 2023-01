Prevenzione tumore femminile "Informazioni e ‘Speed date’"

Grande interesse per lo ’Speed date’ per la prevenzione del tumore al collo dell’utero che si è tenuto nella mattinata di mercoledì 25 gennaio in Cittadella San

Rocco e che ha richiamato l’attenzione di numerose donne che si sono fermate a chiedere informazioni sulla prevenzione e la diagnosi precoce del cancro della cervice uterina.

L’evento informativo, organizzato dalle aziende sanitarie ferraresi in occasione del Mese della prevenzione del tumore al collo dell'utero, ha schierato le professioniste sanitarie dedicate a questo percorso, a disposizione della cittadinanza per rispondere a qualsiasi dubbio, domanda, curiosità in merito al cancro della cervice uterina e agli strumenti di prevenzione, quali il programma di screening tramite Pap Test e Hpv Test e la vaccinazione HPV. Sulla scia del riscontro positivo registrato alla Casa della SaluteComunità di Ferrara, sempre più luogo deputato alla promozione della salute e della prevenzione in linea con le indicazioni contenute nel Piano Regionale della Prevenzione 2021-2025, l’iniziativa sarà replicata su altri territori nel mese di marzo all’interno del programma del “mese delle donne”. L’iniziativa farà tappa il 1° marzo all’ospedale del Delta e il 14 marzo all’ospedale di Cento, dalle ore 9.30 alle 12.30, sempre con la formula dello ‘speed date’: appuntamenti informativi veloci ma ricchi di contenuti, attraverso tre postazioni dedicate

allo screening, alla vaccinazione Hpv e alla consulenza con ostetrica e ginecologa.