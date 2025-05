Previati, pioniere del divisionismo ‘Tranquillità in famiglia’ ritrovata

Arriva una grande novità ad arricchire le Gallerie d’Arte Moderna e Contemporanea di Ferrara, che di fatto è stata inserita in maniera definitiva dal 4 marzo di quest’anno. Una new-entry rimasta persa fino all’intervento della famiglia Sazzini di Bologna, che ha deciso di destinarlo a una sede pubblica. Qui la Fondazione Pianori ha potuto acquistarlo e regalarlo al Comune di Ferrara, assolvendo al generoso mandato testamentario di Giuseppe Pianori.

Un gesto voluto, genuino ma soprattutto apprezzato, che permette alla città di accrescere il patrimonio artistico-culturale locale tramite il lavoro magistrale degli artisti locali. Un’occasione che anche Marco Gulinelli (Assessore comunale della Cultura) ha voluto celebrare: "Personalmente sono entusiasta all’idea di regalare alla città un ulteriore opera di un’artista come Gaetano Previati, pioniere del divisionismo italiano. Nella sua città natale sono custodite ben 140 opere, accompagnate da un fondo fotografico acquisito nel 2021, e quindi ‘Tranquillità in famiglia’ non poteva mancare. Rappresenta uno degli artisti ferraresi che valorizzano il territorio con le proprie opere, che di fatto sono conosciute in tutta Europa. Come giusto che sia, il suo nome si troverà accanto ai grandi artisti dell’800/900 come Boldini o De Pisis nella mostra che ci sarà all’apertura del Palazzo Massari nel 2026, chiuso ormai dal lontano 2012 a causa del terremoto".

"Siamo orgogliosi - ha affermato Riccardo Maiarelli (Presidente della Fondazione Ferrara) - di aver acquisito la quinta opera dell’artista Previati, nonché di averla consegnata alle collezioni civiche. Come Fondazione di Ferrara, nata dalla fusione di quattro fondazioni testamentarie collegate alla Fondazione Estense (Giuseppe Pianori, Magnoni Trotti, Conte Olao Gulinelli e Lascito Niccolini), ci occupiamo di arricchire il patrimonio artistico della nostra città e l’acquisizione di ‘Tranquillità in famiglia’ è solo l’ultima testimonianza del nostro lavoro, di cui andiamo particolarmente fieri. In effetti siamo riusciti ad acquisire circa 92 opere d’arte, spendendo un totale di 1 milione di euro nei nostri 34 anni di storia".

Una bella notizia per le gallerie cittadine, peraltro condivisa a pieno sia da Ethel Guidi (Dirigente del Servizio Musei d’Arte) che da Chiara Vorrasi (Conservatrice responsabile delle Gallerie d’Arte Moderna e Contemporanea), la quale ha voluto condividere una breve descrizione dell’opera. "Un’opera – le sue parole – di cui non si aveva più traccia è tornata in un contesto pubblico per accrescere la bellezza delle nostre mostre. Questo quadro rappresenta un passaggio chiave dalla scapigliatura alla pittura divisionista del nostro artista in questione. Previati ha deciso di illustrare una scena paurosamente comune come la quotidianità di una coppia in un contesto domestico, evidenziando però la grande differenza di emozioni che i due soggetti provano. Sono estremamente contenta, di certo sarà un valore aggiunto per le gallerie di Ferrara".