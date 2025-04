Previdenza e risparmi con Sara Assicurazioni

Ferrara si prepara ad accogliere un evento di primaria importanza: un convegno interamente dedicato alle tematiche di protezione, previdenza e risparmio. L’appuntamento, fissato per oggi alle 10 in Camera di Commercio (Largo Castello 6), rappresenta un’occasione davvero utile per chiunque desideri approfondire le dinamiche che influenzano la gestione del patrimonio e la sicurezza finanziaria in un contesto economico in rapida trasformazione.

Il convegno, rivolto sia alle famiglie che alle imprese, si propone di fornire strumenti e conoscenze essenziali per affrontare le sfide del futuro.