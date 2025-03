Preziosa opportunità per tutti i cittadini

Le aziende hanno avuto la possibilità di conoscere in anticipo il numero di appuntamenti e di colloqui da effettuare durante la giornata dedicata alla fiera. L’assessore alle politiche Giovanili Emanuele Mari, presente all’Istituto Remo Brindisi, parla di "preziosa opportunità per i tutti i cittadini, in particolare per i giovani che sono in cerca di un’occupazione o che pensano di aprire una loro attività". Mari pone l’accento, in particolare, sull’utilizzo, per il secondo anno, dell’agenda digitale: "Innovazione che anche in questa edizione ha dimostrato di intervenire in maniera significativa sui tempi d’attesa".