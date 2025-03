Preziosi e collane nascosti nel pollaio. Merce sequestrata, una denuncia

Nascondeva vari gioielli d’oro rubati in un pollaio. Ed è così finita nei guai una donna di origine straniera, denunciata dai militari dell’Arma, che hanno sequestrato i preziosi e stanno operando per la restituzione ai legittimi proprietari. La scoperta è avvenuta nel Copparese, nell’ambito dell’attività svolta dalla Compagnia dei Carabinieri locali, il cui obiettivo era quello di contrastare il fenomeno dei reati predatori. Allo scopo, alle prime luci dell’alba di sabato scorso, sono stati effettuati controlli mirati nei confronti di persone del territorio, note alle forze di polizia per reati contro il patrimonio. Nel corso dell’attività, i militari delle Stazioni di Copparo e Ambrogio, con il supporto dei colleghi del Norm, hanno svolto un controllo in una abitazione di una donna di origine straniera e la loro attenzione si è concentrata su un pollaio che si trovava nell’area cortiliva.

Grande la meticolosità con cui i carabinieri hanno operato e ciò ha consentito loro di scoprire un vero e proprio nascondiglio creato all’interno della struttura. I militari dell’Arma, infatti, hanno rinvenuto nello stabile un doppio fondo in legno. Ed è proprio al suo interno che si celava un sacchetto di stoffa, che conteneva diversi gioielli in oro, tra cui collane, anelli, orecchini, bracciali e orologi vari (il tutto per un peso complessivo di 600 grammi), i quali sono stati considerati riconducibili al bottino di furti compiuti in abitazione. A seguito di questo ritrovamento, allo scopo di fare ulteriore chiarezza, i carabinieri hanno subito chiesto quale fosse la provenienza dei gioielli alla donna. Quest’ultima, però, non ha fornito alcuna spiegazione valida a riguardo.

Per questo motivo, i militari l’hanno denunciata alla Procura della Repubblica di Ferrara per il reato di ricettazione. Ma il loro lavoro non si fermerà qui. Infatti, tutti i gioielli e gli orologi che sono stati trovati nel pollaio, sono stati posti sotto sequestro e ora si cercherà di individuare i legittimi proprietari. Per agevolare questa operazione, i carabinieri dell’Arma hanno lanciato un appello a tutte le persone che hanno subito furti di gioielli nelle proprie abitazioni a presentarsi alla caserma della Compagnia di Copparo, dopo aver preso appuntamento e portando con sé l’attestazione della denuncia di furto, per far sì che gli oggetti recuperati possano essere restituiti.

