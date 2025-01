Prezzi energia e gas, occhio alle bollette: "Pronti ad aiutare"

La recente chiusura delle forniture di Gazprom dalla Russia sta avendo un impatto significativo sui prezzi delle materie prime e in particolare su quelle legate all’energia. Questo incremento dei costi si riflette inevitabilmente sulle bollette di luce e gas, sempre più salate per milioni di cittadini e imprese. L’instabilità del mercato energetico ha portato anche a un’impennata dei prezzi di altre materie prime che dipendono dal gas, come i fertilizzanti e alcuni prodotti industriali.

L’impatto sulle bollette è immediato: si prevede un aumento fino al 30% in soli tre mesi. Ad esempio, il prezzo lordo del gas potrebbe salire a circa 1,1 euro al metro cubo, mentre l’energia elettrica a 0,30 euro lordo per kilowattora. Se consideriamo i consumi medi, il conto è presto fatto: se prima, a ottobre 2024 si pagavano 2.400 euro per tremila metri cubi di gas, ora questa cifra potrebbe quasi raddoppiare. Si tratta di rincari notevoli e non si vede un corrispondente aumento degli stipendi tra il 2024 e il 2025.

"È quindi un momento delicatissimo per milioni di famiglie e di imprese – spiega Andrea Maggi, consigliere nazionale della Lega Consumatori –. In questa complicata situazione, è fondamentale prestare attenzione alle prossime bollette. Tutte le famiglie e i cittadini si trovano in difficoltà a capire se stanno pagando il giusto prezzo. È importante considerare le opportunità nel mercato libero dell’energia per individuare l’offerta più vantaggiosa, sia a prezzo fisso che variabile. Per le persone vulnerabili, come anziani oltre i 75 anni o con un Isee basso, è possibile accedere a contratti più favorevoli attraverso la tutela della vulnerabilità".

Una recente delibera di Arera, l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, "ci viene in aiuto perché rafforza le garanzie per i consumatori in caso di modifiche contrattuali, telemarketing e televendite e porta il diritto di ripensamento da 14 a 30 giorni in caso di contratti conclusi fuori dai locali commerciali o a distanza. Una opportunità poco conosciuta, è quella di consultare, sul sito internet di Arera, tutte le offerte presenti sul mercato per l’energia elettrica e il gas. Famiglie e piccole imprese, immettendo alcuni semplici dati relativi al proprio consumo, possono confrontare le varie offerte e scegliere in modo semplice, chiaro e gratuito".

In un mondo sempre più complesso e in rapida evoluzione, conclude Maggi, "è fondamentale avere consumatori consapevoli e informati e le associazioni di consumatori sono pronte a fare la loro parte. Solo con una conoscenza chiara delle proprie scelte e diritti, è possibile prendere le decisioni migliori per il nostro portafoglio e per l’ambiente. Informarsi, comparare e scegliere con attenzione è il primo passo per essere protagonisti del cambiamento".