Prezzi etici e analisi in 48 ore. Il nuovo centro Butterfly è realtà

Prelievo con il sorriso. Un’utopia per molti, ma che diventa realtà nel nuovo centro ‘Butterfly’, che ieri ha tagliato il nastro della struttura di viale Cavour e inizia la sua attività proprio come gli aghi di farfalla ad ali spiegate da cui prende il nome. Si tratta di un laboratorio analisi a prezzi etici, accessibile a tutti. I referti, poi, sono già disponibili in 48 ore. Al taglio del nastro ieri il neo vicesindaco Alessandro Balboni, che ha ringraziato la proprietà per aver investito nella città generando così occupazione e indotto economico, fornendo anche ulteriori servizi utili. Il centro prelievi sarà aperto tutte le mattine, dal lunedì al sabato, dalle 7 alle 9,30, anche senza prenotazione. "In queste prime settimane – spiega il titolare Niccolò Ranzolin – la risposta dei cittadini di Ferrara e dei comuni vicini è stata molto positiva. Siamo un laboratorio privato, ma questo non significa essere costosi, anzi. Vogliamo garantire un servizio a costi accessibili a tutti garantendo qualità".