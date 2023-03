Prezzolini e i cantieri di Ferrara

Andrea

Maggi *

Rileggo, dopo alcuni anni, il ’Manifesto dei conservatori’ di Giuseppe Prezzolini. Un testo di 50 anni fa ma che conserva, perdonatemi l’apparente ossimoro, una straordinaria modernità. Mi colpisce una frase: "il vero Conservatore guarda indietro, per andare avanti". Io sono un liberale conservatore per letture, formazione, educazione. Faccio risuolare le scarpe, cambio, quando si usurano, i colletti delle camicie e, più che leggere, rileggo libri già letti. Mi domando cosa significhi a Ferrara "guardare indietro per andare avanti" amministrando, come assessore, alcuni importanti settori della cosa pubblica, come i lavori pubblici, lo sport, i finanziamenti Pnrr. Credo significhi innanzitutto ’conservare’. L’attinenza semantica mi gioca facile. Ferrara è una città disegnata in maniera mirabile già nel ‘500. Nella sua struttura urbanistica, nelle sue strade, nei suoi palazzi è già stato scritto il suo futuro e il nostro compito è conservarla e curarla. Ecco allora le riqualificazioni di strade e marciapiedi, i tanti restauri: interventi spesso impattanti sul traffico e, a volte, in ritardo sui tempi. Paghiamo in Italia una crisi del settore dell’edilizia con aumento vertiginoso dei prezzi e difficoltà delle imprese. I cantieri, lo so, creano un disagio temporaneo che cerchiamo sempre di limitare, ma sono necessari, perché erano anni che la Città chiedeva cura. Conserviamo il passato adattandolo alle necessità di oggi per avere una città sempre più vivibile. E siamo aperti anche al futuro: realizzando nuovi impianti sportivi, nuove ciclabili, nuovi luoghi di aggregazione, recuperando i ’buchi neri’ di Ferrara. Lavoriamo guardando indietro per andare avanti, cercando di non infastidire troppo né i cittadini di oggi né chi, nei secoli, ha creato la meraviglia di Ferrara. Accompagnati dal passato (fermatevi ogni tanto ad accarezzare una vecchia pietra di via delle Volte o di un antico palazzo) riqualifichiamo le vestigia del Passato e costruiamo il Nuovo di Ferrara. Con qualche disagio, certo che sarà ripagato. Guardo, guardiamo avanti, Ferrara cambia con Ferrara al centro del nostro impegno.

* assessore ai lavori pubblici